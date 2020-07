Pobierz program

Garbage Day to nietypowa przygodówka akcji z perspektywy pierwszej osoby, której twórcy inspirowali się filmem zatytułowanym Groundhog Day.

Jest taki dzień…

W grze Garbage Day przenosimy się do otwartego świata. Sandboksowy charakter rozgrywki sprawia, że mamy ogromną swobodę działania. Główny bohater nie może jednak wyrwać się z pętli czasowej, w której utknął, więc cały czas przeżywa ten sam dzień. Naszym zadaniem jest oczywiście pomóc mu w rozwiązaniu wspomnianego problemu. Musimy eksplorować lokacje i wchodzić w interakcje ze wszystkim, co tylko się da.

Powyższe oznacza, że Garbage Day oferuje naprawdę unikatowe działania do wykonania. Będziemy chodzić do pracy, zabijać niewinnych ludzi, oglądać telewizję, spacerować po parku… Metodą prób i błędów odkryjemy, co tak naprawdę spowodowało, że utknęliśmy w pętli czasowej.

I od nowa, i od nowa, i od nowa…

Garbage Day zawiera coś w rodzaju permanentnej śmierci protagonisty. W momencie zgonu budzi się on w łóżku i rozpoczyna dzień od nowa. Znamy jednak kwestie dialogowe i wiemy, jak zareagować na poszczególne sytuacje, co z pewnością ułatwia nam podejmowanie decyzji i pozwala osiągać kolejne postępy w rozgrywce.

Najważniejsze cechy:

specyficzna gra w otwartym świecie

pomóż bohaterowi wydostać się z pętli czasowej

różnorodne zadania

permanentna śmierć postaci, ale…

… wiesz już, jak grać

