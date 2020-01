Pobierz progr​am

Garmin Express to oficjalna aplikacja do zarządzania nawigacjami GPS firmy Garmin. Pozwala aktualizować mapy nawigacji, dzielić się nowościami ze społecznością w ramach Garmin Connect, rejestrować urządzenia, by łatwiej realizować ich gwarancje w przypadku usterki, a nawet aktualizować mapy pól golfowych.

Interfejs aplikacji zorganizowany został w formie minimalistycznego kreatora. Dzięki temu, po podłączeniu urządzenia, dodaniu go do listy obsługiwanych nawigacji i następnie wybrania czynności, jaką chcemy wykonać, cała operacja zostanie przeprowadzona w taki sposób, by nie pominąć żadnego istotnego elementu.

Program cechuje się niskimi wymaganiami systemowymi, zatem o ile dysponujemy odpowiednim systemem operacyjnym, aplikacja powinna sprawnie działać w praktyce niezależnie od konfiguracji komputera. Aktualizując mapy może okazać się, że zapotrzebowanie na miejsce na dysku jest spore – nawet kilkanaście gigabajtów.