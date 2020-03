Pobierz program

Garry's Mod nie jest grą, ale pakietem narzędzi oraz materiałów pochodzących z tytułów firmy Valve Software, takich jak np. Half-Life czy Counter-Strike, dzięki którym możemy stworzyć własne projekty.

Co oferuje Garry’s Mod?

Wbrew temu, co sugeruje nazwa, aplikacja nie pozwala na przygotowywanie swoich modów, czyli nieoficjalnych dodatków do gier. Zamiast tego korzystamy ze wszystkich udostępnionych elementów, by po prostu dobrze się bawić. Na porządku dziennym jest łączenie ze sobą rozmaitych obiektów, wśród których znajdziemy kultowych bohaterów, samochody, rakiety, katapulty i wiele, wiele innych.

Liczy się kreatywność

Za sprawą Garry’s Mod będziemy mogli puścić wodze fantazji, o czym zresztą przekonamy się, oglądając dołączone powyżej zrzuty ekranowe, na których ukazano kilka prac stworzonych przy wykorzystaniu opisywanego narzędzia. Niektóre mają akcent humorystyczny, w innych natomiast sprawdzono, czy silnik Source - znany chociażby z kultowej gry Half-Life 2 - wiernie odwzorowuje prawa fizyki.

Najważniejsze cechy:

nietypowe narzędzie do tworzenia rozmaitych projektów

zawiera mnóstwo elementów z Half-Life’a i innych gier firmy Valve

pobudza kreatywność

prosta obsługa aplikacji

zawiera także sieciowy multiplayer

Minimalne wymagania sprzętowe Garry's Mod: