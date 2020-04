Gdzie seniorów kupa... tam android d.... Test i recenzja iPhone SE 2020

Test telefonu wykonany przez osobę z rocznika 1954. Konkretniej mojej rodzicielki. Ja jedynie zdaję relację i dodaję swoje uwagi i spostrzeżenia.

Matka należy do tych osób, które wszystko wiedzą najlepiej... a nie, to nie ten wątek. Należy do osób, które nie lubią zmieniać telefonu. Jej główna obawa to "znowu nie będę potrafiła nic zrobić a tego już się prawie nauczyłam" *(dotyczy również SE ale poprzedniej generacji). Ku jej uciesze - wszystko wygląda jak na starym, nawet aplikacje się przeniosły, kontakty są, sms-y są (nie wiem po co jej takie stare... i w dodatku bezużyteczne - ale lubi ;p).

Powiem jasno - procesor, pamięć.. nawet słowo smartphone - są jej obce. Dla niej to telefon i jej zaawansowanie technologiczne sięgnęło zenitu, kiedy telewizor CRT zmieniła na LED (ja zmieniłem... to było ze 3 miesiące temu!). Trzy lata (3!!!) zajęło jej przestawienie się z klawiatury "z guziczkami" na ekranową.

Pierwsze spostrzeżenie - ale on fajny lekki.

Drugie spostrzeżenie - fajnie że nie jest taki wielki jak twoje (XR, X, moto z3). Ale fajnie, że ma większy ekran od tego co miałam bo już gorzej widzę.

W zasadzie trzy powyższe - klasyfikują sporą grupę odbiorców tego telefonu. Osoby które nie potrzebują nie wiadomo jak szybkiego telefonu, nie potrzebują 115 soczewek na tyle aparatu ani nie robią tam nic specjalnego - poza zabawą (o zgrozo) w durne przesyłanie filmów na WhatsApp, obsługi sms, mms, jakiejś tam apki Rossmana i tego typu duperszmitów.

"Nowości" które odkryła ostatnio matka - FaceTime (lubi oglądać wnuczkę, ja z kolei już przywykłem do oglądania wnętrza jej ucha). Aparat - który wbrew pozorom nie odbiega specjalnie możliwościami od X-a czy "11" - może poza trybem nocnym - ale robi lepsze zdjęcia "niż ten co kiedyś miała z klapką". Nawet nie wiem co to było, chyba jakieś LG które miało coś co imituje aparat.

My *(rocznikowo młodsi) zwracamy uwagę na zupełnie inne rzeczy przy zakupie telefonu. Dla nas SE - jest po prostu w większości przypadków niewystarczający. Przywykliśmy do wielkich ekranów, świetnych aparatów z zoomem optycznym, korzystamy z zaawansowanych funkcji. Oni *(grupa zwiększonego ryzyka zarażenia Covidem) już niekoniecznie - ich to po prostu nie obchodzi. Ma działać, mieścić się w kieszeni / torebce i być proste w obsłudze.

Tu wtrącę swoje 3 grosze - patrząc na androida - nigdy ale to przenigdy nie był on tak intuicyjny i jego kolejne wersje były zawsze małą rewolucją a nie ewolucją jak w iOS. Ta ewolucja jak się okazuje ma całkiem spore grono odbiorców.

Dlaczego zdecydowałem się na zakup SE dla matki?

- funkcje które oferuje w zupełności jej wystarczają, nawet przewyższają

- bezproblemowo odnajdzie się w "nowym" telefonie ze znanym jej systemem, ułożeniem ikon, programami itp.

- jest WODOODPORNY - brak wyższego IP zakończył żywot poprzedniego SE starej generacji (pozostawiony na mżawce w ogrodzie... na noc...)

- cena - która może wydawać się wygórowana - aczkolwiek też cena, dzięki której mam święty spokój, nie muszę po raz kolejny tłumaczyć co i jak zrobić (po raz 67787435 bo i tak zapomni a karteczkę na której zapisała zgubi)

Czy potrzebne jej jest np. sterowanie gestami albo obsługa gestami? Przypuszczam, że nie...

Czy jestem zadowolony z zakupu? No nie... 2 koła poszło się kochać ;p A tak serio - matka jest zadowolona z zakupu. Dostała dokładnie to czego oczekiwała. Wydaje mi się, że nawet więcej (wodoodporność, telefon jest również cholernie szybki, troszkę większy ekran ale nie za duży, home button zamiast face time - do którego przywykła, potężną rozdzielczość ekranu - w porównaniu choćby do 11.

Czy można taniej? Można. Czy można lepszy większy i szybszy z androidem? Można. Można i większy i lepszy i szybszy i taniej. Czy można w ten sposób kupić święty spokój? Nie można. Więc kiedy android pyta a co by to było gdyby to wasza matka była, odpowiadam, że matka siedzi w kuchni z iPhone. Nie żebym nie lubił przebywać z matką czy coś z tych rzeczy - w końcu łączą nas więzy krwi, syndrom sztokholmski, niezdrowe relacje rodzinne i kilka tam innych.. co nie zmienia faktu, że to jednak matka. Jak większość matek i ludzi w tym wieku - nie lubi zmian. Więc nie pozostaje mi nic innego jak poczuć się spokojnie na kolejne 2-4 lata (aż popsuje).

O parametrach i o tym co się zmieniło - rozpisywał się nie będę, tylko wstawię porównanie. I już czuję ciarki na plecach, bo przednia kamera ma 7 MP... i to ucho będzie dużo wyraźniejsze.