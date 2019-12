23.06.2017 09:52 • Recenzja do wersji 3.7.0.81

Geforce Experience to bardzo dobry program do nadzorowania pracy karty graficznej od GeForce, ale nie tylko. Dzięki tej aplikacji możemy ustawić wydajność danego tytułu pod profile wydajnościowe lub jakościowe. Z jednej strony dzięki ich ustawieniom możemy otrzymać większą płynność w grach, ale z drugiej - możemy też natrafić na spadki jakości. Dzięki tej aplikacji mamy możliwość sprawdzenia, ściągnięcia i instalacji sterownika do karty graficznej producenta lub skorzystania z funkcji multimedialnych - stream z gier, nagrywanie rozgrywki, zrzuty ekranu, możliwość nagrywania z obrazem z kamerki lub liczenia klatek w rogu ekranu.