23.10.2013 02:45 • Recenzja do wersji 331.58 WHQL

Dzięki wszelakim aktualizacjom sterowników kart graficznych miłośnicy gier, bo przede wszystkim im są one dedykowane mogą cieszyć się wysoką wydajnością nowszych produktów a posiadacze starszych - zwiększoną. Nie pamiętam, by jakakolwiek z ostatnich aktualizacji (stabilnych) okazała się tak mało testowana jak 331.58. Mam nadzieję, że kolejna wersja wydana po ok. 2 miesiącach od poprzedniej (zazwyczaj taki jest odstęp czasowy, umożliwiający przetestowanie stabilności) okaże się godna polecenia zainstalowania, jak np. 327.23.