GeForce RTX 3070 z 16 GB VRAM. Rosyjski modder pokazał, że to możliwe

Udostępnij:

Znany rosyjski modder VIK-on przeprowadził kolejną udaną modyfikację karty graficznej. W ubiegłym miesiącu przerobił RTX 2070 na wersję z 16 GB VRAM, a tym razem wziął pod lupę ten sam model, ale następnej generacji. RTX 3070 z 16 GB pamięci działa fenomenalnie.

GeForce RTX 3070 to bardzo opłacalna karta graficzna biorąc pod uwagę stosunek ceny do wydajności. Oczywiście, o ile spojrzymy na cenę z dnia premiery. Dziś te karty są przerażająco drogie. Sam jako były właściciel RTX 2080 Ti chwalę sobie RTX 3070 za zbliżoną wydajność i mniejszy pobór mocy. Ale są też wady tego modelu. 8 GB VRAM to coraz częściej za mało, żeby grać w 4K przy maksymalnych ustawieniach, a szczególnie z ray tracingiem.

Najwyraźniej podobnego zdania był VIK-on, który postanowił sprawdzić, jak RTX 3070 sprawdziłaby się z podwójną dawką VRAM. Nikogo nie zaskoczy fakt, że to połączenie wypadło lepiej, niż w przypadku jego próby z RTX 2070. Przed obejrzeniem zalecamy, abyście nie wpadli na pomysł robić tego samego w domu. Proces modyfikacji sprzętu jest bardzo ryzykowny, nawet, jeżeli znacie się na rzeczy.

VIK zaczął od zdjęcia chłodzenia karty graficznej. Następnie wziął suszarkę do włosów i podgrzewał moduły pamięci VRAM do 300 stopni Celsjusza. Dzięki temu lutowane połączenia puściły i mógł bezpiecznie usunąć obecne kości. Następnie podmienił je na moduły o dwukrotnie większej pamięci i ponownie przylutował. To było dość proste, ale później pojawił się większy problem ze zmianą rezystorów.

Po zakończeniu technicznej części eksperymentu, wszystko działało, ale tylko prawie dobrze. W programie GPU-Z system faktycznie wykrywa 16 GB pamięci. Niestety, pojawiały się problemy np. karta działała niestabilnie podczas wyświetlania obrazów 3D i powodowała zawieszanie się systemu. Problem leżał oczywiście w sterownikach do RTX 3070.

RTX 3070 z 16 GB VRAM – to działa, ale czy zobaczymy taki model w sklepach?

VIK skorzystał z programu EVGA Precision X, aby wymusić działanie karty na niższych częstotliwościach. Zapobieganie automatycznego overclockingu przełożyło się na niższy pobór mocy. To wystarczyło, aby rozwiązać wszystkie problemy z RTX 3070 i 16 GB VRAM. Tym samym youtuber dowiódł, że GA104 jest w stanie obsługiwać podwójną ilość pamięci.

Teraz pojawia się pytanie – czy zgodnie z wcześniejszymi plotkami, Nvidia szykuje RTX 3070 Ti/Super, z 16 GB VRAM? Tego nie wiemy, ale skoro jest to możliwe i pogłoski o wydaniu mocniejszego modelu nadal się pojawiają, to można mieć nadzieję.