Najbardziej nieoczywisty sposób na więcej FPS i płynniejsze działanie WINDOWSOWYCH gier - instalacja Linuksa

Jesteś zapalonym graczem pecetowym i komputer jest Twoją główną platformą do gier? Na 99% masz na nim Windows 10. W związku z tym ta rada wydaje Ci się zapewne jeszcze dziwniejsza niż mnie, ale okej, ja też się nie spodziewałem. Ten sposób to - jak zapewne już wiesz, bo tytuły w przeciwieństwie do artykułów czytywane są jeszcze do końca - instalacja Linuksa jako drugiego systemu operacyjnego, obok Windowsa. Wystarczy do tego pendrive i jakieś 20GB miejsca na system (oczywiście warto również coś zarezerwować na instalację gry). Poniżej chcę się podzielić moimi świeżymi doświadczeniami.

Kilka uwag początkowych

Większe szanse na odnotowanie wzrostu wydajności na Linuksie w grach mamy raczej na maszynach niskiej i średniej mocy niż topowych konfiguracjach - najsilniejsze i najnowsze sprzęty które testowane są w benchmarkach, na starcie dostają równie topowe wsparcie, sterowniki itp. na Windowsie. Później sytuacja często się zmienia, a uwaga skupia się na kolejnych nowościach.

Kilka przykładowych tytułów, których ocena działania na Linuksie na stronie protondb.com jest najwyższa - platynowa

Z serii 'Urzekła mnie Twoja historia'

Pomimo, że jestem zarówno graczem jak i użytkownikiem Linuksa, było to zaskoczenie. Od dawna prym u mnie wiodą konsole - komputer wykorzystywałem do grania raczej okazjonalnie, głównie do prostych tytułów niezależnych, a gdy chciałem okazjonalnie odpalić coś większego - odpalałem Windowsa (ostatnią grą jaką skończyłem w ten sposób był Metal Gear Solid: Phantom Pain).

W związku z uzbieraniem się dość sporej biblioteki tytułów - bądź nabytych za grosze, bądź rozdawanych za darmo, ostatnio postanowiłem uruchomić coś na moim laptopie.

Oczywiście wiedziałem, że od kilku lat granie na Linuksie w tytuły z wersją natywną dla pingwina (których powstaje naprawdę dużo odkąd Valve wybrało Linuksa jako swoją "ulubioną" platformę) jest zupełnie komfortowe, ale oczywistym wydawało mi się, że tytuły dość nowe, w wersji Windowsowej powinny działać lepiej na Windows 10.

Otóż... już nie zawsze

Sporo się zmieniło. Mój laptop z "gamingowym" nie ma nic wspólnego - całkiem mocny i7 ósmej generacji, ale karta graficzna typowa do pracy biurowej. Z ciekawości jednak uruchomiłem Windows 10 i zainstalowałem kilka bardziej wymagających gier. Zgodnie z moimi oczekiwaniami było źle. Stary Deus Ex: Human Revolution na starcie nie miał na szczęście problemów, ale już 19 FPS w Kingdom Come: Deliverance nie wyglądało dobrze. Pokaz slajdów w Shenmue III tym bardziej. Przygodę mógłbym tu zakończyć, ale po ostatnich doniesieniach dotyczących rozwijanej przez Valve na bazie projektu Wine warstwy kompatybilności Proton postanowiłem z ciekawości spróbować pod Linuksem - dokładniej Kubuntu 20.10.

Efekt? W Kingdom Come 25 FPS (nadal nie mam zamiaru tak grać, ale to jednak 25% więcej) Shenmue III natomiast nagle stało się grywalne na niskich ustawieniach. Również Alan Wake poradził sobie lepiej. Z testowanych gier tylko Deus Ex działa wolniej - w pełni grywalnie, ale potrzebuje kilku sekund więcej na początku każdego poziomu. Mój Dell ewidentnie preferuje Linuksa i wątpię, żeby na wielu maszynach efekty były aż tak dobre, ale zawsze warto sprawdzić.

* Dla jasności porównania - użyta była świeża instalacja Windows 10 z najnowszymi sterownikami Radeon, bez dodatkowego oprogramowania, a po drugiej stronie niemodyfikowane Kubuntu 20.10 bez instalowanych żadnych dodatkowych sterowników. Gry na Linuksie uruchamiałem bezpośrednio ze Steama (nie wymaga to żadnej dodatkowej konfiguracji), a w przypadku tytułów, których nie mam na Steamie - niezawodny Lutris zajął się konfiguracją za mnie.

Na KDE uzyskałem odrobinę lepszą wydajność niż w przypadku GNOME.

Znaleziony na stronie Forbes benchmark Windows 10 i starszej wersji Pop!_OS

Podsumowanie

Oczywiście tak jak wspominałem na początku tekstu, dotyczy to konkretnych konfiguracji sprzętowych i niektórych gier, niemniej rozwój jaki następuje w ostatnim czasie (w czym spora zasługa Valve) jest naprawdę niesamowity. Dość niespodziewanie dotarliśmy do punktu, gdy nawet będąc graczem pecetowym i chcąc wycisnąć ze sprzętu jak najwięcej, warto zainstalować linuksową dystrybucję na dysku obok Windowsa.

* Wpis pochodzi od autora bloga GeekOrganic - https://geekorganic.wordpress.com

