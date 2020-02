Pobier​z program

GeoGebra to wielokrotnie nagradzane, darmowe oprogramowanie do wspomagania nauki matematyki dla uczniów szkół podstawowych, średnich oraz studentów. Łączy ono w sobie szereg narzędzi pomocnych w opanowaniu takich zagadnień jak geometria, algebra czy analiza matematyczna.

Program z racji łatwej obsługi i sporych możliwości doskonale nadaje się jako narzędzie do wspomagania nauki zarówno dla osób stawiających pierwsze kroki w świecie matematyki, jak również studentów czy prowadzących zajęcia. Oferowana funkcjonalność pozwala m.in. rysować wykresy dla wskazanych funkcji liniowych i kwadratowych, liczyć pole powierzchni figur w układzie współrzędnych, obliczać kąt pomiędzy prostymi lub punktami, wyznaczać punkty przecięcia wykresów dwóch funkcji, przesuwać obiekt o dany wektor, obracać o zadany kąt, wyliczać odległości itp. Wszelakie wprowadzone do GeoGebry obiekty wyświetlane mogą być w 3 reprezentacjach - graficznej, algebraicznej i komórkach arkusza kalkulacyjnego. Wszystkie one są ze sobą dynamicznie połączone, co pozwala na automatyczną aktualizację danych we wszystkich reprezentacjach w momencie ich zmiany w jednej z nich.

Narzędzie doskonale nadaje się również do tworzenia rysunków pomocniczych w różnego typu projektach, prezentacjach itp. Poszczególne dane i obiekty nanoszone mogą być ręcznie na układ współrzędnych, jak również automatycznie po wpisaniu wzoru funkcji. Wygenerowany wykres bardzo łatwo zapisać można na dysku w celu późniejszej modyfikacji. Dodatkowo istnieje także możliwość jego bezpośredniego umieszczenia w systemowych schowku. GeoGebra pozwala dowolnie cofać i przywracać wprowadzane zmiany.

GeoGebra daje możliwość zapisu gotowego projektu do pliku GGB, a także jego eksportu do formatu HTML, PDF, PNG, EPS, SVG i EMF.

