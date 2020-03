Pobierz program

Geometry Dash to zręcznościowa platformówka akcji, w której odnajdą się także fani gier rytmicznych.

Na czym polega rozgrywka?

Zadaniem graczy w Geometry Dash jest skakanie i latanie po rozmaitych obszarach w taki sposób, by odegrać właściwą melodię. Początkowo może wydawać się to niezbyt problematyczne, ale wraz z postępami w rozgrywce poziom trudności sukcesywnie wzrasta, co sprawia, że z ukończeniem najtrudniejszych etapów poradzą sobie tylko najlepsi użytkownicy.

Geometry Dash oddaje do dyspozycji graczy różnorodne poziomy wypełnione licznymi pułapkami, w tym między innymi zabójczymi kolcami. Musimy ich unikać, starając się przedostać bezpiecznie do dalszej części lokacji. Warto dodać, że swoje umiejętności możemy doskonalić na arenie treningowej.

Fanowskie dodatki

Co istotne, w Geometry Dash udostępniono wyłącznie tryb singleplayer. Niemniej ogromny nacisk postawiono na wsparcie społeczności, bowiem za pomocą dodatkowych narzędzi możemy przygotowywać własną zawartość, a następnie publikować ją w internecie. Z sieci pobierzemy także mody autorstwa innych fanów Geometry Dash.

Najważniejsze cechy:

rytmiczna platformówka akcji

łatwa do zrozumienia, ale trudna do perfekcyjnego opanowania

wiele różnorodnych etapów

arena treningowa

możliwość tworzenia i pobierania modów

Minimalne wymagania sprzętowe: