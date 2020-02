Pob​ierz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Gigabyte Xtreme Engine to kolejne narzędzie tego producenta przeznaczone do monitorowania i overclockingu GPU kierowane tym razem do posiadaczy wydajnych układów graficznych NVIDIA GeForce GTX oraz ATI/AMD RX. Dobrze sprawdza się ono z GPU firmy Gigabyte, jak również innych producentów.

Program po uruchomieniu dostępny jest z poziomu zasobnika systemowego w formie niewielkiej ikonki. Główne okno programu skupia kilka zakładek z oferowanymi funkcjami. Wśród najistotniejszych wymienić należy narzędzia do monitorowania aktualnych parametrów pracy urządzania, jak również te dedykowane fanom overclockingu. Zawierają one opcje do manipulowania częstotliwością pracy GPU i pamięci czy napięciem układu graficznego. Gigabyte Xtreme Engine umożliwia także sterownie pracą wentylatorów oraz tworzenie profili z konfiguracjami dla osiągnięcia jak najwyższej wydajności w konkretnych grach komputerowych.

Według zapewnień producenta narzędzie Gigabyte Xtreme Engine wspiera układy graficzne GTX z serii 950 i wyższych, a także RX460 i nowszych.