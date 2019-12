Pobierz prog​ram

Glary Disk Cleaner to darmowa aplikacja, stanowiąca ciekawą alternatywę dla popularnego CCleanera. Pozwala ona za pośrednictwem kilku kliknięć myszką wyszukać, a następnie oczyścić dysk twardy ze zbędnych plików generowanych przez system Windows oraz zainstalowane w nim oprogramowanie.

Program jest prosty w obsłudze, dysponuje przejrzystym interfejsem graficznym i nie wymaga od użytkownika posiadania specjalistycznej wiedzy. Po uruchomieniu przeprowadza dogłębną analizę zawartości dysku twardego, w wyniku której prezentuje listę zbędnych składników do usunięcia. Możliwe jest oczyszczenie dysku z wszystkich wykrytych plików, jak również definiowanie wybranych komponentów do skasowania. W Glary Disk Cleaner nie zabrakło opcji deklarowania lokalizacji ignorowanych, które pomijane są podczas wstępnej analizy.

Korzystanie z narzędzia umożliwia nie tyle odzyskanie przestrzeni dyskowej zajmowanej przez zbędne dane tworzone podczas działania systemu operacyjnego oraz różnego rodzaju programów i gier. Co istotne, regularne oczyszczanie dysku ze "śmieci" pozwala utrzymać wysoką wydajność komputera, rozwiązać występujące w środowisku Windows błędy, a także zadbać o prywatność użytkownika. Glary Disk Cleaner to rozwiązanie szybkie, skuteczna oraz co ważne, w pełni bezpieczne.

Glary Disk Cleaner potrafi z powodzeniem wykrywać i oczyszczać dysk twardy z takich składników jak pliki tymczasowe systemu Windows, raporty generowane podczas awarii środowiska operacyjnego, systemowy kosz, a także zbędne komponenty powiązane z aktualizacjami systemu, czcionkami, skrótami do oprogramowania itp. Dodatkowo dysponuje on narzędziami do kasowania niepotrzebnych danych generowanych przez przeglądarki internetowe oraz wiele popularnych aplikacji użytkowych jak Windows Media Player, Adobe Reader, Foxit Reader, Picasa, Daemon Tools czy iTunes.

