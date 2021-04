04.12.2014 18:46 • Recenzja do wersji 5.0.1.19

Od Redakcji Undelete dostał b. wysoką ocenę. Dlaczego?. Nie wiem. Zachęcony tą oceną i chorągiewką z flagą Polski pobrałem. Języka polskiego ani śladu. Trochę z angielskiego jestem gramotny, więc "pojechałem dalej". Wykrył dysk główny laptopa i wszystko co na nim jest. Obok okienka z dyskiem głównym jest klawisz do szukania innych dysków. Przeszedłem do dysku zewnętrznego i nic nie wyczytał, dysk jest czyściutki. W okienku obok wskazałem odcinek czasu do wyszukiwania zagubionych plików. I nic. Kompletnie nic. Wszedłem z okienka obok, na komputer, wskazałem dysk zewnętrzny i... wszystko bez zmian. Nie widzi nic na dysku, oślepł. Pokazał mi jedynie ekran z informacją, że nie można odczytać danych. Tyle to i ja wiedziałem. Czyli znowu nic. Natychmiast odinstalowałem własnym dezinstalatorem, a potem odinstalowałem jeszcze dezinstalatora Undelete.

Redakcja poniżej podpowiada, żeby prócz tekstu podać listę plusów i minusów programu. No to zaczynamy. Instaluje się łatwo, chociaż McAfee wyskoczył z ostrzeżeniem i kazał potwierdzić, "instalować mimo to". Uruchamia się nie błyskawicznie. Ma prosty interface, ale co z tego kiedy nic mi nie pomógł. Chcę Undelete ocenić "wysoko ale sprawiedliwie" i dać zero gwiazdek, ale bez dania choćby pół gwiazdki nie będzie oceny, więc niech będzie wysoko, 1 gwiazdka wystarczy.

Przybliżę czytelnikom co dolega mojemu dyskowi zewnętrznemu Toshiba. Fizycznie jest OK!. Wszystkie testy SeaTools for Windows (jest to jak wiadomo program testowy dysków Seagate) przechodzi. Każdy test kończony jest stwierdzeniem "Pass". System Windowsa nie potrafi odczytać ścieżek, nie odczytuje nazwy dysku którą mu nadał, nie widzi co tam przed usterką zapisał. System Windows pokazuje, że dysk jest pusty, ale wolnej pamięci ma "zero". Na drugim komputerze sprawdziłem ten dysk za pomocą Aseus`a. Okazało się, że Aseus poradził sobie.