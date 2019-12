01.11.2014 14:39 • Recenzja do wersji 5.11.0.23

Warto skorzystać z wersji PRO, które co jakiś czas są dostępne w pełnych komercyjnych wersjach Software Giveaway lub Topsoft. Ogólnie jest to dość dobry program, który jednak wymaga nieco więcej wiedzy, na temat naszych działań w systemie operacyjnym. Radzi sobie znakomicie w optymalizacji i czyszczeniu nie potrzebnych plików, potrafi także usunąć z naszych dysków dane, które nie powinny być już w żaden sposób wykorzystywane. Nie powinno się go stosować przy innych podobnych aktywnych narzędziach w naszych systemach typu Wise Care, Advanced System Care, WinUtilities czy TuneUp, wtedy może trochę namieszać, ale to na nasze ciche pozwolenie, zresztą to dokładnie tak samo jak w przypadku antywirusów, który nie powinne znajdować się więcej, jak jeden aktywny.