23.02.2017 21:41 • Recenzja do wersji 1.2.96

Zapora z bardzo przejrzystym interfejsem użytkownika, mamy dostępny wykres czasowy który pokazuje użycie danych w danych odstępach czasu (np. 24h, 3h, 5 minut), samą zaporę z 3 ustawieniami do wyboru (blokuj kliknięciem - czyli każda aplikacja ma dostęp do internetu chyba że sami zdecydujemy aby konkretną aplikację pozbawić dostępu do sieci, pytaj o decyzję - jak sama nazwa wskazuje jeżeli jakiś program nawiąże pierwszy raz połączenie z siecią to jesteśmy pytani czy zezwolić czy zablokować, no i automatyczne blokowanie - czyli nic nowego nie ma dostępu do sieci z automatu no i nie są wyświetlane pytania co zrobić), mamy też zestawione użycie danych całościowe przez dane aplikacje z przedziału czasowego (dzień, tydzień, miesiąc lub rok), jest lista podłączonych do sieci urządzeń którym możemy przypisać etykiety, no i listę powiadomień.



Jak dla mnie aplikacja jest rewelacyjna i przejrzysta (mimo dużej liczby opcji jest minimalistyczna).

Odstraszają tylko ceny - chociaż można znaleźć kupony i obniżyć cenę.