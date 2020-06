Glovo świętuje sukces. Polacy pobrali aplikację ponad milion razy

Udostępnij:

Glovo, aplikacja do zamawiania zakupów z dostawą, cieszy się w Polsce dużą popularnością. Twórcy odtrąbili właśnie ważny sukces – milion pobrań tylko w naszym kraju ze Sklepu Play i AppStore. Ten istotny moment zainspirował Glovo do podzielenia się ciekawymi statystykami. Okazuje się na przykład, że jak dotąd w Polsce najszybciej zrealizowano jedno z zamówień w Sopocie, co trwało 8 minut.

Z pozostałych liczb dowiadujemy się, że z Glovo można korzystać w 30 miastach w Polsce, a najczęstszymi użytkownikami są osoby między 26 a 35 rokiem życia – nieznacznie częściej kobiety niż mężczyźni. Najwięcej sympatyków aplikacji mieszka w Warszawie, a do najczęściej wybieranych dań należą produkty kuchni amerykańskiej, w szczególności burgery. Glovo obsługuje ponad 2700 punktów partnerskich.

Glovo świętuje milion pobrać aplikacji przez Polaków, fot. materiały prasowe.

"Najczęściej użytkownicy korzystają z aplikacji w piątek i sobotę w godzinach wieczornych między 17 a 19" – wyjaśnił Carlos Silván, General Manager Glovo Polska. "Przed pandemią widzieliśmy również skoki liczby zamówień w porze lunchowej, ale podczas izolacji ich godziny uległy pewnym zmianom. Zaobserwowaliśmy “wypłaszczenie” się wykresów – zamawiamy przez cały dzień, na co wpływ może też mieć szersza oferta w segmencie zakupów spożywczych".

Miasta, w których obecnie działa Glovo w Polsce to: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Gdańsk, Gdynia, Poznań, Katowice, Sopot, Lublin, Szczecin, Toruń, Bydgoszcz, Białystok, Rzeszów, Olsztyn, Opole, Płock, Gliwice, Sosnowiec, Chorzów, Gorzów Wielkopolski, Elbląg, Częstochowa, Bielsko-Biała, Rybnik, Kielce, Bytom, Tychy oraz Radom.

Aplikację Glovo na Androida i iOS-a można znaleźć w naszym katalogu oprogramowania.