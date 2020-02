Użytkownicy Gmaila, którzy sprawdzają pocztę przez przeglądarkę Microsoft Edge, mogą mieć problemy z obsługą załączników. Nazwy niektórych z nich są nieczytelne i nie jest to przypadek – zwrócono uwagę, że powodem jest niewłaściwe kodowanie, a jego przyczyną – nieuzasadnione zamienianie znaków po odczytaniu danych o przeglądarce użytkownika.

Na problem zwrócił uwagę serwis Windows Latest, powołując się na spostrzeżenia Erica Lawrence'a – inżyniera Microsoftu odpowiedzialnego za Edge'a. Zauważył on, że problem z niewłaściwym wyświetlaniem nazw załączników z Gmaila jest związany z niepoprawnym działaniem poczty Google'a i interpretacją nagłówka i zawartości user-agent.

GMail sniffs the Chromium Edge |User-Agent| header.



When found, GMail returns a |Content-Disposition: attachment| header with a filename encoded incorrectly, resulting in Unicode characters being replaced with underscores. pic.twitter.com/D2K4aaLRyc