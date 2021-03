Gmail na Androida z łatwiejszym kopiowaniem adresów – trwają testy

Udostępnij:

Google testuje nową opcję w mobilnym Gmailu. Jak donosi Android Police, już teraz niektórzy użytkownicy aplikacji widzą nową opcję kopiowania adresów podczas tworzenia e-maili. Z jednej strony to drobiazg, ale z drugiej może się bardzo przydać głównie podczas częstego zmieniania adresatów czy przerzucania ich pomiędzy jawnymi odbiorcami czy adresatami, do których ma trafić ukryta kopia wiadomości.

Jak wynika z opisu i pierwszych zrzutów ekranu, po dotknięciu adresu w okienku adresatów, Gmail wyświetli duże, czytelne przyciski pozwalające dany adres skopiować lub usunąć. Teoretycznie to samo można robić już teraz z wykorzystaniem androidowego schowka, ale wiąże się to z koniecznością przytrzymywania tekstu lub dwukrotnego klikania, co zajmuje więcej czasu. Propozycja Google'a wydaje się być wygodniejsza w obsłudze.

Nowe opcje mobilnego Gmaila, fot. Android Police.

Niestety, w tym momencie nie każdy może się o tym przekonać na własną rękę. Wszystko wskazuje bowiem na to, że opisywana funkcja to element testów A/B, wobec czego jest dostępna tylko dla wybrańców. Można jednak z powodzeniem założyć, że jeśli tylko Google zdecyduje się ją wdrożyć u wszystkich, nie trzeba będzie na to długo czekać. Już teraz wszystko wskazuje na to, że ulepszone kopiowanie po prostu sprawnie działa, a dalsze testowanie to formalność.

Niewykluczone także, że nowa opcja już teraz jest wdrażana do pierwszych grup użytkowników na stałe. Jest to najpewniej zmiana po stronie serwera, toteż aktualizowanie aplikacji w smartfonie na własną rękę nie przyspieszy tego procesu. Trzeba po prostu uzbroić się w cierpliwość i czekać "na swoją kolej".

Gmail na Androida i iOS-a jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.