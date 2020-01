05.07.2018 15:22 • Recenzja do wersji 3.0.4

Korzystam z Godota już ponad pół roku i muszę przyznać że jest znakomity. 41MB - tak mało miejsca zajmuje na dysku, biorąc pod uwagę kilkaset MB albo kilka GB zabieranych przez np. Unity czy Unreal. Posiada natywne wsparcie dla Linuxa, które skłoniło mnie do porzucenia Unity3D. Jest całkowicie darmowy, nawet gdy wykorzystuje się go do projektów komercyjnych. Jest stosunkowo prosty w obsłudze i posiada polską lokalizację, co prawdopodobnie będzie pomocne dla "świeżaków".

Minusem, dla mnie dość znacznym, jest brak możliwości edycji obiektów w już uruchomionej grze, co utrudnia sprawdzanie poszczególnych elementów gry.

Na koniec zostawiłem poradniki, które mimo, że jest ich niewiele, to prawie wszystkie są publicznie dostępne z kodem źródłowym, co znacznie ułatwia naukę.