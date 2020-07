Gods Deluxe 0.9-D

Pobierz progra​m

Gods Deluxe to bezpłatny projekt, który udanie odrestaurowuje platformowy hit sprzed lat. Bardzo uznane niegdyś dzieło zdolnej ekipy The Bitmap Brothers przepisano oraz przystosowano do pracy na nowoczesnych zestawach komputerowych. W rezultacie każdy może ponownie wcielić się w walecznego Herkulesa, dążącego do uzyskania nieśmiertelności, albo spróbować zmierzyć się z jego ostatnią pracą po raz pierwszy.