GoldWave 6.49

04.12.2012 14:22 • Recenzja do wersji 5.67

GoldWave – program wyjątkowo łatwy w obsłudze, a jednocześnie w pełni przystosowany do tego by zrobić wszystko od najprostszego nagrania i edycji do najbardziej wyszukanego przetwarzania, uwydatnienia i przekształcania plików audio.



Program pozwala oglądać wizualizacje w czasie rzeczywistym dla odtwarzanych plików. W okienku Control znajdują się regulatory prędkości odtwarzania, regulator kanałów (lewy, prawy) oraz regulator głośności. Funkcje nagrywania oraz opcja Control Properties w której ustalać można szczegółowe opcje nagrania. Nagrywanie może się odbywać z różnych źródeł, na przykład mikrofon, line-in, lub Stereo Mix – opcja pozwalająca zgrywać odtwarzane w komputerze dźwięki na żywo. Tak więc jest możliwość zgrywania z taśm, radia, mikrofonu lub z komputera.



Edycja jest bardzo łatwa, daje wiele możliwości, od prostego kopiowania, wklejania i wycinania fragmentów audio lub całości, stopniowego ściszania (fade out) czy zwiększania głośności (fade in) przez proste efekty echo, flanger czy inne dynamizujące efekty (doppler i dynamics) po zaawansowane efekty usuwania wokalu, zmiany częstotliwości, odwracania kanałów i mieszania ich wedle uznania, Playback Rate czy Resample (jednostki Hz) lub Time Warp oraz Nosie reduction czyli usuwanie szumów. Do użytku został także oddany zaawansowany Equalizer (korektor) oraz Expression Evaluator – bardzo zaawansowane narzędzie w którym wpisujemy formuły typu „wave(n)*(0.6+0.4*sin(2*pi*f*t))” - to już opcja dla zaawansowanych użytkowników. Jeśli wpiszemy w miejsce „f” na przykład „4” to uzyskamy efekt tremolo.



CD Reader pozwala kopiować na dysk nasze płyty audio, natomiast File Merger tool połączy wiele plików w jeden. Program odczytuje wiele formatów audio, między innymi wav, wma, mp3, ogg, FLAC. Przy zapisie dla każdego formatu są do wyboru dodatkowe atrybuty. Program naprawdę wyjątkowy i służy mi od wielu lat od wcześniejszych jego wersji. Nie zarejestrowana wersja posiadała ograniczenia polegające na pojawianiu się okienka przypominającego o rejestracji, teraz jest to wskaźnik zużycia darmowej wersji.