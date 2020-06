Pobierz program

Golf With Your Friends to zręcznościowa gra sportowa nastawiona na rozgrywkę w trybie multiplayer dostępnym wyłącznie za pośrednictwem internetu. W jednej sesji może uczestniczyć maksymalnie 12 graczy.

Zagraj w golfa z przyjaciółmi!

Golf With Your Friends zawiera trzy tryby. Poza klasycznym minigolfem do naszej dyspozycji oddano grę w kosza oraz możliwość zamiany dołka na strzelanie goli w hokeju. Akcja rozgrywa się na różnorodnych arenach, np. w starożytności, w pirackich klimatach czy też w lokacji inspirowanej kultową serią Worms. Udostępnione pola golfowe charakteryzują się unikatowymi rozwiązaniami w mechanice rozgrywki.

Za mało zawartości?

Brakuje wam interesujących lokacji? Znacie na wylot wszystkie reguły? Golf With Your Friends oferuje wbudowany edytor poziomów, który umożliwia tworzenie własnych scenariuszy. Możemy je udostępniać w internecie skąd pobierzemy także dzieła autorstwa innych użytkowników z całego świata.

Najważniejsze cechy:

gra sportowa z trybem multiplayer

zróżnicowane areny

różnorodne mechaniki rozgrywki

wbudowany edytor poziomów

klimatyczna oprawa wizualna

