Chrome jest zupełnie darmową przeglądarką stworzoną przez firmę Google. Charakteryzuje ją minimalistyczny interfejs, oszczędność miejsca, a także duża szybkość działania i wczytywania stron internetowych. Google projektując Chrome położył szczególny nacisk na jej lekkość, a zarazem dzięki wsparciu dla dodatków możliwe jest łatwe rozszerzenie funkcjonalności tego programu.

Funkcjonalność

Choć Google Chrome wydaje się skromne, oferuje wiele różnych funkcji. Podstawy to możliwość przeglądania stron w kartach, czy blokowania wyskakujących okien. Interesującą funkcją przeglądarki od Google jest możliwość przemieszczania kart pomiędzy wieloma oknami przeglądarki lub stworzenie nowego okna, specjalnie dla danej karty. Użytkownik ma możliwość przypięcia karty do pasku kart. Dzięki temu karta wyświetlana jest jako pojedyncza ikona (bez tytułu strony). Przypięte karty są uruchamiane automatycznie wraz z przeglądarką aż do czasu, gdy użytkownik nie zdecyduje się ich odpiąć.

Przeglądarka zawiera również wygodny pasek do tłumaczenia treści stron zintegrowany z Google Translate. Pasek pojawia się automatycznie gdy przeglądana strona nie jest w języku polskim. Chrome posiada również zintegrowany menadżer pobierania plików i menadżer importu ustawień z konkurencyjnych przeglądarek. Każda karta ze stroną uruchomiona jest w osobnym procesie i odizolowana od reszty przeglądarki, co zapewnia wysokie bezpieczeństwo. W podobny sposób pracują również rozszerzenia oraz wtyczki, dzięki czemu awaria jednego z komponentów przeglądarki nie będzie skutkowała zawieszeniem się całego programu. W Google Chrome znajdziemy również tryb Incognito, dzięki któremu użytkownik może bezpiecznie przeglądać strony bez zapisywania historii i bez śledzenia.

Przeglądarka oferuje również bardzo rozbudowaną synchronizację obejmującą zakładki, historię, zapisane hasła, dodatki, a także ustawienia. Dzięki zintegrowanemu systemowi profili możliwe jest wykorzystywanie przeglądarki przez wiele osób i przełączanie się między nimi. Kolejny atut Chrome to obsługa tzw. drukowania w chmurze: aplikacja rozpoznaje drukarki podłączone do komputera, a następnie pozwala na ich użycie np. z poziomu telefonu komórkowego, o ile jesteśmy zalogowani do konta Google. Przeglądarka ta pozwala na uruchamianie gier, jak również funkcji zdalnego pulpitu z innych urządzeń.

Rozszerzenia

Chrome pozwala na korzystanie z rozszerzeń, które dodają do niego nowe funkcje. Użytkownikom oddany został katalog rozszerzeń (Chrome Web Store), w którym znaleźć można dodatki odpowiadające za sprawdzanie poczty, blokowanie reklam, integrację z np. Facebookiem, czy obsługę kalendarza. Dostępne są ponadto całe osobne aplikacje jak choćby lista zadań Wunderlist, komunikator Hangouts, terminale, klient sieci IRC i inne. Wygląd przeglądarki dostosowuje się do w systemu operacyjnego, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby użytkownik użył dodatkowych motywów dostępnych w katalogu.

Kompatybilność

Uwaga, Google Chrome nie działa już na systemach Windows XP i Windows Vista. Jeśli używaliście na nich wcześniej Chrome, to polecamy sięgnąć teraz po odpowiednią wersję przeglądarki Chromium, czyli opensource'owej wersji Google Chrome bez niektórych własnościowych wtyczek.