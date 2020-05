Google Chrome 83 dostępny do pobrania. Przeprojektowano ustawienia prywatności

Udostępnij:

Google Chrome jest już dostępny do pobrania w kolejnej wersji. W wydaniu 83 duży nacisk położono na prywatność i bezpieczeństwo, co widać nie tylko "pod maską", ale i w ustawieniach, gdzie przerobiono nieco widok opcji. Google tłumaczy, że modyfikacje wprowadzono po to, by wszystko było jeszcze łatwiejsze do znalezienia i zrozumienia.

Zmiany w opcjach dotyczą między innymi ustawień plików cookie, które można blokować zarówno w trybie zwykłym, jak i incognito. Inna możliwość to indywidualne dostosowywanie ustawień do konkretnych stron. Nieco inaczej zorganizowano także opcje związane z uprawnieniami dotyczącymi kamery, lokalizacji, powiadomień i mikrofonu – to pozwala do nich szybciej dotrzeć.

Chrome 83 to także większe bezpieczeństwo czynne. Google chwali nowy tryb Ulepszone Bezpieczne Przeglądanie, w którym przeglądarka dokładnie analizuje odwiedzane strony, by na czas ostrzegać użytkowników przed złośliwym oprogramowaniem czy phishingiem. Chrome będzie chronić jeszcze bardziej, kiedy użytkownik będzie zalogowany na swoje konto Google – wówczas analizowanych jest "całościowy ogląd zdarzeń", jak opisuje to sam producent.

W kontekście bezpieczeństwa należy jeszcze wspomnieć o mechanizmie DNS-over-HTTPS, czyli szyfrowaniu na etapie ustalania serwera strony internetowej. To utrudnienie dla atakujących, którzy w przypadku braku szyfrowania mogli wykorzystywać ten moment, by próbować przekierować użytkownika na fałszywą, zainfekowaną stronę. W praktyce jednak sprawa nie jest tak oczywista. Więcej o DNS-over-HTTPS można przeczytać w odrębnej publikacji.

Przeglądarkę Google Chrome na Windowsa, macOS-a, Androida oraz iOS-a można znaleźć w naszym katalogu oprogramowania.