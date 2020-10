Google Chrome 86 dostępny do pobrania. Są nowości z zakresu bezpieczeństwa

Udostępnij:

Google Chrome 86 jest już dostępny do pobrania, zwraca uwagę 9to5google. Użytkownicy starszych wersji powinni zainteresować się aktualizacją, bo ta wprowadza kilka ciekawych nowości. Google zadbał o zmiany z zakresu bezpieczeństwa, ale i wydajności programu.

Najistotniejszą zmianą jest możliwość szybkiej zmiany haseł, które wyciekły do sieci, a przez to nie są już bezpieczne. Ostrzeżenie o konieczności zmiany hasła pojawia się w Google Chrome na desktopach od dawna podczas logowania do konkretnych serwisów, ale teraz Google poszedł o krok dalej – takie same ostrzeżenia trafiają do wersji mobilnych. Informacje o niebezpiecznych hasłach można również znaleźć w ustawieniach i bezpośrednio z tego miejsca zdecydować o zmianie. Pozwoli to "za jednym razem" sprawdzić, czy wszystkie hasła do serwisów są bezpieczne.

Inna nowość to skanowanie adresów w czasie rzeczywistym, które ma ostrzegać użytkownika, że odwiedza stronę, która może być fałszywa. Ma to pomóc wyeliminować część ataków (których źródłem jest głównie phishing w e-mailach). Użytkownicy nierzadko odwiedzają witryny, których adresy tylko przypominają te właściwe i to m.in. takie sytuacje będzie wykrywać Chrome.

Nowy Chrome to także ułatwienia dla użytkowników iOS-a. Zabezpieczenia biometryczne (Face ID i Touch ID) oraz kod do smartfona mogą być teraz wykorzystywane jako metoda uwierzytelniania podczas uzupełniania formularzy zapisanymi hasłami.

Przeglądarkę Google Chrome na Windowsa, macOS-a, Androida oraz iOS-a można znaleźć w naszym katalogu oprogramowania.