Google Chrome Enterprise to przeglądarka stron internetowych, która została przygotowana z myślą o administratorach, umożliwiając im pracę w trybie zdalnym.

Narzędzie pozornie wygląda tak samo, jak tradycyjna wersja Google Chrome, ale w istocie wersja Enterprise posiada szereg opcji niedostępnych w standardowym wydaniu aplikacji. Osoby korzystające z opisywanego programu mogą liczyć na regularne aktualizacje (są one instalowane automatycznie), dzięki czemu zawsze będą miały do dyspozycji najnowsze łatki bezpieczeństwa. Istotne znaczenie ma również fakt, że takie rozwiązanie gwarantuje administratorom stały dostęp do zaawansowanych technologii.

Google Chrome Enterprise kładzie nacisk na bezpieczeństwo osoby korzystającej z tej przeglądarki internetowej. Poza obsługą protokołu HSTS narzędzie oferuje możliwość korzystania z sieci w trybie prywatnym, dzięki czemu komputer jest mniej podatny na ataki wirusów (mowa chociażby o phishingu czy złośliwym oprogramowaniu).