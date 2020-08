Google Chrome: wyszukiwarka sprawdzi wszystkie karty naraz. To może być ulga albo udręka

Udostępnij:

Google Chrome ma niedługo otrzymać ciekawą nowość związaną z wyszukiwarką. Jak donosi Techtsp, przeglądarka będzie zdolna wyszukiwać konkretne frazy jednocześnie we wszystkich otwartych kartach. Pierwsze commity związane z implementacją pojawiają się już teraz, ale w tym momencie trudno powiedzieć, kiedy nowa opcja trafi choćby do testowego Chrome'a Canary.

Jak wynika z dostępnych informacji, nowość ma być dostępna w pierwszej kolejności jako eksperymentalna opcja pod flagą #Enable-Tab-Search. W tym momencie nie jest jeszcze dostępna w Google Chrome w systemie Windows, ale jak wynika z opisu, w pierwszej kolejności trafi do użytkowników z Chrome OS.

Krótki opis nowej funkcji w kontekście Chorme OS, fot. Techtsp, Google.

Niestety, na tę chwilę nie wiadomo, czy wyszukiwanie we wszystkich kartach jednocześnie będzie jedyną dostępną opcją, czy tylko alternatywą dla dotychczasowego wyszukiwania na danej stronie. Zależnie od podejścia Google'a, nowa funkcja może zostać odebrana na różne sposoby. Użytkownikom posiadającym otwartych zwykle co najwyżej kilka kart z pewnością się spodoba, jednak tym, którzy mają tendencję do zapychania paska kart bez ograniczeń, może bardziej utrudnić wyszukiwanie konkretnych fragmentów stron, niż je ułatwić.

Bez wątpienia najlepszym rozwiązaniem byłby widoczny przełącznik pozwalający użytkownikowi zdecydować na etapie każdego wyszukiwania, czy pod uwagę ma być brana treść wszystkich otwartych kart, czy jedynie danej strony. W ten sposób – mimo otwartych na przykład 30 kart – użytkownik byłby w stanie szybko dotrzeć do konkretnych fragmentów na danej stronie, dokładnie tak jak obecnie, a tylko w razie potrzeby rozszerzyć zakres działania wyszukiwarki.

Warto mieć uwadze, że funkcja jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju i obecnie nie można jej nawet we własnym zakresie testować. Możliwe więc, że jej sposób działania zostanie jeszcze wiele razy zmieniony i dopracowany, nim pojawi się w stabilnej wersji Google Chrome.

Przeglądarkę Google Chrome na Windowsa, macOS-a, Androida oraz iOS-a można znaleźć w naszym katalogu oprogramowania.