Google Chrome z kilkoma opcjami wyświetlania paska kart. Można już testować w Canary

Udostępnij:

Google Chrome, przynajmniej w testowej wersji Canary, pozwala od niedawna wyświetlać pasek kart na kilka sposobów. To dobre wieści dla osób, które mają w zwyczaju otwierać dziesiątki stron, których karty są z czasem ścieśniane tak, że na ekranie niewiele widać i trzeba się w nich orientować na przykład jedynie po widocznym logo strony.

Nowe opcje Chrome'a pozwalają częściowo ten problem rozwiązać, a zwrócono na nie uwagę na reddicie. Jak się okazuje, do opcji eksperymentalnych przeglądarki dołączyły dwie flagi, które pozwalają po pierwsze włączyć przewijanie widoku kart i zdecydować, jakiej minimalnej szerokości ma być pojedyncza karta reprezentująca stronę, a po drugie na stałe wyświetlić przyciski przewijania. Pozwoli to zachować czytelność całego zestawu kart nawet wtedy, gdy jednocześnie otwartych jest kilkadziesiąt stron.

Różne opcje wyświetlania kart, fot. Leopeva64/reddit.

By sprawdzić nową funkcję, należy pobrać najnowszą wersję Canary, a następnie zajrzeć do zaawansowanych ustawień. W tym celu należy wpisać na pasku adresu frazę chrome://flags i zatwierdzić przyciskiem Enter. Interesujące flagi to #scrollable-tabstrip, której wartość należy przestawić na jedną z czterech opcji Enabled -* związanych z różnymi szerokościami minimalnymi oraz #scrollable-tabstrip-buttons, której włączenie spowoduje wyświetlenie przycisków przewijania.

Nową metodę wyświetlania paska kart można testować po ponownym uruchomieniu przeglądarki. Należy oczywiście pamiętać, że na obecnym etapie jest to eksperymentalna opcja i nie ma pewności, czy ostatecznie trafi do stabilnego wydania Chrome'a. Możliwe są także problemy z działaniem – w końcu do ich wychwycenia służy to wydanie przeglądarki.

Przeglądarkę Google Chrome na Windowsa, macOS-a, Androida oraz iOS-a można znaleźć w naszym katalogu oprogramowania.