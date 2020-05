Google Chrome zaoferuje grupowanie kart każdemu. Wcześniej trwały testy

Udostępnij:

Google Chrome dopiero od wersji 83 będzie oferować stabilnie działające grupowanie kart. Chociaż opcja ta jest dostępna w przeglądarce już od początku kwietnia (ale dopiero po aktywacji eksperymentalnej opcji), wciąż jest to etap testów i możliwe są błędy w działaniu. Jak donosi ZDNet, wszystko wskazuje na to, że w Google Chrome 83 grupowanie kart będzie już domyślnie włączone i zintegrowane z pozostałymi funkcjami przeglądarki.

W grupowaniu kart chodzi o możliwość tworzenia tytułowych grup z kilku otwartych w danym momencie stron. Pozwala to łatwiej nimi zarządzać: grupie można przypisać kolor i nazwę, a przez to szybciej dotrzeć na przykład do stron związanych z pracą czy rozrywką. Kolejność kart w ramach grupy można oczywiście zmieniać, poszczególne strony w razie konieczności usuwać z grup, a całe grupy przenosić do nowych okien.

Funkcja grupowania kart w Google Chrome na desktopach jest jedną z tych, które rodziły się w bólach. Pierwsze informacje o implementacji pojawiły się kilkanaście miesięcy temu, a jako tako działająca wersja została zaprezentowana w czerwcu ubiegłego roku. Od tamtego czasu rozwój nie postępował szczególnie szybko i w niemal ostatecznej formie grupowanie kart trafiło do Chrome'a dopiero w ubiegłym miesiącu, obok Web NFC API i szeregu łatek bezpieczeństwa.

Zgodnie z oficjalnym harmonogramem, Google Chrome 83 w stabilnej wersji pojawi się 19 maja. Wśród zmian "pod maską" ciekawie zapowiada się między innymi implementacja API odpowiedzialnego za rozpoznawanie kodów kreskowych, z którego będzie można skorzystać na Androidzie i macOS-ie. O szczegółach można przeczytać w dokumentacji.

Przeglądarkę Google Chrome na Windowsa, macOS-a, Androida oraz iOS-a można znaleźć w naszym katalogu oprogramowania.