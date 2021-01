Pobierz program

Google Drive to niewielka aplikacja, pełniąca funkcję klienta wirtualnego dysku oferowanego w ramach usługi o tej samej nazwie. Pozwala ona usprawniać operacje umieszczana plików i folderów w chmurze, a także ich późniejszej synchronizacji.

Podobnie jak w przypadku konkurencyjnych rozwiązań (np. Microsoft SkyDrive) również Google Drive po zainstalowaniu i poprawnym zalogowaniu do konta Google daje możliwość wygodnego odczytu i zapisu danych na przydzielonym nam wirtualnym dysku bez konieczności korzystania z przeglądarki internetowej. Dostęp do jego zawartości możliwy jest z poziomu specjalnego folderu (domyślnie utworzonego na pulpicie), a praca z nim odbywa się identycznie jak ma to miejsce w przypadku standardowych katalogów w systemie. Użytkownik może dowolnie kopiować do niego pliki i foldery, usuwać je, modyfikować itp., a aplikacja automatycznie zsynchronizuje je z zawartością wirtualnego dysku.

Zarządzanie samą aplikacją kliencką jak również naszym wirtualnym dyskiem Google Drive możliwe jest z poziomu ikonki umieszczonej w zasobniku systemowym. Kliknięcie na nią wywołuje menu narzędzia, w którym znajdziemy informacje o dostępnej przestrzeni dyskowej, zakupimy dodatkowe miejsce na dysku, a także zmienimy ustawienia narzędzia. Co prawda nie ma ich wiele, ale pozwalają one wskazać, które foldery mają być uwzględniane podczas synchronizacji, a które nie oraz zdefiniować czy Google Drive uruchamiany ma być wraz z systemem operacyjnym.