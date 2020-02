Google Earth oficjalnie na przeglądarkach innych niż Chrome

Udostępnij:

Google Earth w wersji przeglądarkowej nie jest już ograniczony wyłącznie do Chrome'a – powiadomił Google pod pretekstem celebracji roku przestępnego. Testy w nowych środowiskach trwały od ponad pół roku. Niniejszym kod trafia finalnie na produkcję.

Lista obsługiwanych przeglądarek rozszerza się o Firefoksa, Operę, a także Edge'a. Zarówno w wersji oryginalnej, jak i Chromium. W planach jest ponadto obsługa Safari, ale żadne wiążące terminy nie są obecnie znane.

Technicznie rzecz ujmując, jak ujawnia Google, rozszerzenie kompatybilności stało się możliwe dzięki przeniesieniu binarek z zamkniętego Native Client (NaCl) na otwarte WebAssembly.

To celebrate the leap year, we're taking a leap into more browsers. 💻🌏 #WebAssembly https://t.co/mUd0VCWoby pic.twitter.com/Z8HFXvS9qk — Google Earth (@googleearth) February 26, 2020

Tym samym, po blisko 15 latach od debiutu, Google Earth wreszcie można określić jako rozwiązanie elastyczne. W latach 2005-2017 wymagał specjalnej aplikacji albo wtyczki do przeglądarki, a następnie, aż do teraz, był ekskluzywny dla Chrome'a. Do ideału jeszcze trochę brakuje (patrz. sytuacja z Safari), ale na pewno jest o niebo lepiej niż przed laty.

