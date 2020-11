Google Keep w Chrome: w lutym 2021 roku zniknie aplikacja – pozostanie PWA

Udostępnij:

Użytkownicy aplikacji Google Keep do zapisywania i synchronizowania notatek pomiędzy urządzeniami muszą zwrócić uwagę, czy korzystają na komputerach z przyszłościowej wersji. Google planuje bowiem zakończyć działanie Keep w formie aplikacji do Chrome'a i w przyszłości pozostać tylko przy aplikacji progresywnej (PWA). To efekt zmian, które były zapowiadane niemal 3 lata temu.

Jak założył wówczas Google, w przeglądarce Chrome docelowo wszystkie aplikacje zostaną zastąpione swoimi wersjami PWA. XDA Developers zwraca uwagę, że w Google Keep niedawno pojawił się związany z tym komunikat. Jak się okazuje, ta wersja przestanie działać w lutym 2021 roku. Od tego momentu użytkownicy będą musieli korzystać z usługi na inne sposoby.

A tych oczywiście nie brakuje: można odwiedzić webową wersję Keep w dowolnej przeglądarce, zainstalować PWA lub korzystać z aplikacji mobilnych. W każdym przypadku interfejs jest bardzo zbliżony, więc z pewnością każdy dotychczasowy użytkownik aplikacji z Chrome'a się tu odnajdzie. W zeszłym roku do mobilnych wersji trafił ciemny motyw, który ułatwia korzystanie z Keep wieczorami.

Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z odświeżonym harmonogramem związanym z porzuceniem obsługi aplikacji do Chrome'a, w przypadku Windowsa, macOS-a i Linuksa wsparcie wszystkich takich programów zostanie zakończone w czerwcu 2021 roku. Późniejsze terminy przewidziane są tylko dla organizacji z wydłużonym wsparciem oraz użytkowników Chrome OS-a.

Google Keep na Androida oraz iOS-a można znaleźć w naszym katalogu oprogramowania.