Google Pay w USA zastępuje karty studentów. W Polsce możemy tylko pomarzyć

Polacy mają aplikację mObywatel czy profil zaufany, a Amerykanie Google Pay. Tak, to właśnie komercyjna usługa pozwala u nich na uniknięcie konieczności wyciągania karty studenckiej. Wcześniej integracja zagościła w Apple Wallet.

Karty studentów szkół wyższych i collegów, którymi zajmuje się firma Transact, zostały włączone do programu Google Pay. Dzięki temu studenci nie muszą już podbijać za każdym razem wyjętych z portfeli plastików, a mogą zastąpić je będącym bardziej pod ręką telefonem.

Dzięki Apple Wallet i Google Play studenci 15 uczelni mogą poruszać się po terenie szkoły, akademików i całych kompleksach kampusów (w wielu miejscach wymagane są elektroniczne karty dostępowe), korzystać z infrastruktury takiej jak np. automaty z napojami czy pralnie i załatwiać swoje płatności.

Google Pay bezpieczniejsze od fizycznych kart

Zarówno oryginalne rozwiązanie Transact, jak i smartfonowe aplikacje korzystają z łączności NFC. Jednak to telefony zdają się bezpieczniejsze. Karta może być skradziona lub zgubiona i ktoś niepowołany może się nią posługiwać. Za to telefon musi być odblokowany, a forma zabezpieczenia jak np. PIN, odcisk palca czy wzór na ekranie lepiej przysługuje się zachowaniu bezpieczeństwa.

Jak podaje 9to5Google, na pierwszy rzut załapało się kilkanaście placówek oświaty, w tym Arkansas State University, Duke University, Georgetown University, Marshall University czyThe University of Alabama i University of New Brunswick. Niemniej lista ma być sukcesywnie rozszerzana i docelowo objąć większość szkół i uniwersytetów.

Jasne, w Polsce mamy też pewne elektroniczne usługi związane z państwowymi działalnościami, ale niewiele jest zrobionych w partnerstwie z komercyjnymi podmiotami. Dobrym przykładem jest możliwość stworzenia Profilu Zaufanego przez stronę logowania części banków. Ale na tym właściwie koniec. Wpuszczenie Google w infrastrukturę brzmi surrealistycznie.

