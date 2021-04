Google Pixel 6: Google ma użyć własnego chipu w nowym smartfonie

Udostępnij:

Smartfony Google Pixel 6 mają używać układu SoC wyprodukowanego przez Google. Tak donosi portal 9to5Google, który rzekomo miał wejść w posiadanie dokumentacji technicznej nadchodzących telefonów. Mają one wejść do sprzedaży jesienią 2021 r.

Chip, który ma znaleźć się w Google Pixel 6 jest tworzony we współpracy Google z Samsungiem. Ma on nosić kodową nazwę Whitechapel (GS101). Spekuluje się, że może on być w pewnym stopniu podobny do układów Exynos znanych z serii Samsung Galaxy.

Według wcześniejszych doniesień, układ Google ma składać się z ośmiordzeniowego procesora ARM z dwoma rdzenia Cortex-A78, dwoma Cortex-A76 oraz czterema rdzeniami Cortex-A55. Ma być także wyposażony w układ graficzny ARM Mali. Portal XDA Developers jest zdania, że tym samym chip Google będzie produktem ze średniej półki, ale jednym z lepszych w swojej klasie. Ma odpowiadać serii 7 Snapdragon.

Jeśli doniesienia o planach Google okażą się prawdą, nie powinny one nikogo specjalnie zdziwić. Wielu znanych producentów sprzętu zaczęło bądź na dobre przestawiło się na produkowanie własnych układów. Można tu wymienić Apple i Samsunga, ale i Huawei i Xiaomi.

Prawdopodobne okienko premiery Pixel 6 to ostatni kwartał 2021 r. Do tej pory najczęściej Pixele ogłaszane były w październiku.