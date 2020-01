Google Sklep Play sam zainstaluje aplikacje po premierze. Wystarczy się zarejestrować

Udostępnij:

Jeśli twórcy gry lub aplikacji ogłoszą wcześniej w sklepie Androida premierę, to po wyrażeniu chęci stania się posiadaczem danego programu, możemy otrzymać powiadomienie, kiedy będzie już dostępny. Niedługo mechanizm ma się rozszerzyć o automatyczną instalację.

Taką nową funkcję odkryli dziennikarze XDA-Developers. Prześledzili uważnie kod najnowszego wydania Sklepu Play. Okazało się, że zawiera linijki z nowych, jeszcze niewłączonych do użytku opcji. To automatyczna instalacja programów, którymi zainteresowanie wyraziliśmy jeszcze przed premierą i kliknęliśmy opcje wstępnej rejestracji.

Zapisz się i zapomnij, smartfon zrobi resztę

Miałaby być dostępna możliwość wyboru pobierania i instalowania oprogramowania wyłącznie przy połączeniu Wi-Fi lub też dla sieci komórkowej, podobnie jak ma to miejsce ze zwykłymi aktualizacjami aplikacji. Mechanizm będzie bardzo podobny.

Oczywiście funkcje teoretycznie nie muszą być w przyszłości normalnie wydane dla wszystkich użytkowników Google Play. Ale jeśli Google już nad nimi pracuje na tyle mocno, że wzmianki pojawiły się w kodzie, to raczej sfinalizuje pomysł, choć nie dysponujemy oficjalnymi informacjami, kiedy to nastąpi.

Do tej pory wstępna rejestracja oznaczała tylko wysłanie powiadomienia w momencie, kiedy dana aplikacja czy gra będzie już dostępna do pobrania. Sam proces przeprowadzenia instalacji leżał już po stronie użytkownika.

To nie rewolucyjna funkcja, ale jeśli w natłoku powiadomień przegapiamy czasem komunikat o dostępności danego programu, może ułatwić nam życie. Oczywiście zawsze da radę przeoczyć i fakt zainstalowania oprogramowania, ale o to już trudniej. Poza tym nie mówimy już wtedy o winie nowej funkcji, tylko co najwyżej braku spostrzegawczości lub zabieganiu.