Google Sklep Play: usunięto sześć złośliwych aplikacji. Wykradały pieniądze z konta

Udostępnij:

Google usunął ze Sklepu Play 6 kolejnych złośliwych aplikacji. Po raz kolejny w ich kodzie ukrywał się trojan Joker. Szczęście w nieszczęściu, liczba pobrać aplikacji wynosiła łącznie zaledwie ponad 200 tysięcy.

Joker po raz kolejny powrócił do Sklepu Play, tak jak przewidywali to wcześniej eksperci ds. cyberbezpieczeństwa. I zupełnie analogicznie do ostatniego przypadku z lipca, wystarczyły niewielkie zmiany w kodzie aplikacji, aby złamać zabezpieczenia Play Protect. O to zresztą nie trudno, jak pokazał ostatni test bezpieczeństwa Androidów dokonany przez AV-LAB.

Złośliwe oprogramowanie znane bliżej pod nazwą Joker lub Bread działa jako aplikacja wyłudzająca pieniądze. W 2017 roku po raz pierwszy pojawił się odpowiedni termin na tego typu malware - fleeceware. Wykrada pieniądze użytkowników przez aktywację usług premium bez wiedzy właściciela urządzenia. Trojan przechwytuje odebrane SMS i wysyła płatne wiadomości, co pozwala na potwierdzanie płatnych abonamentów.

Tym razem aplikacje zawierające Jokera wykrył zespół ekspertów z Pradeo – czytamy na blogu firmy. Kryły się pod przykrywką różnego rodzaju aplikacji. Listę wymienianych zagrożeń znajdziecie na dole artykułu. Jak mówią eksperci w rozmowie z Threatpost, na trop malware natrafili poprzez śledzenie opinii programów oraz zgłoszenia użytkowników Sklepu Play Google'a.

Ze względu na tak dużą ilość potencjalnych zagrożeń w Sklepie Play, eksperci ds. cyberbezpieczeństwa polecają użytkownikom Androida korzystać z programów zabezpieczających. Listę najbezpieczniejszych aplikacji antywirusowych dla tego systemu w 2020 roku możecie znaleźć tutaj.

Usunięte przez Google złośliwe aplikacje zawierające trojana Joker to:

Safety AppLock [10 tys.+ instalacji] pakiet applock.safety.protect.apps

Convenient Scanner 2 [100 tys.+ instalacji] pakiet com.convenient.scanner.tb

Push Message-Texting&SMS [10 tys.+ instalacji] pakiet sms.pushmessage.messaging

Emoji Wallpaper [10 tys.+ instalacji] pakiet tw.hdwallpaperthemes.emoji.wallpaper

Separate Doc Scanner [50 tys.+ instalacji] pakiet sk.pdf.separatedoc.scanner

Fingertip GameBox [1 tys.+ instalacji] pakiet com.theone.finger.games

Programy antywirusowe na Androida znajdziecie w naszym katalogu oprogramowania.