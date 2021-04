Google Translate pobrany miliard razy

Udostępnij:

Daleką drogę przeszła aplikacja Google Translatora. Do mobilnego i androidowego sklepu Play trafiła 11 lat temu i od tamtej pory została pobrana miliard razy. W swojej kategorii to nokaut. Ale zawrotnych liczb jest przy okazji apki więcej: tłumaczy ponad 100 miliardów słów dziennie, do tego biegle operuje 108 językami i ciągle "uczy się" nowych.

Google cały czas w aplikacje inwestuje. A to dorzucą tryb ciemny, możliwość tłumaczenia słów czy całych zdań ze zdjęć, a nawet translacje bez konieczności użycia internetu. Translator umożliwia również odsłuchanie nazwy i adresu miejsca w lokalnym języku - oczywiście z poziomu Map Google.

Coraz lepiej radzi sobie również z językiem polskim, choć cały czas pozostaje tu spore pole do poprawy. Problemem są również nieanglojęzyczne instrukcje związane z ochroną zdrowia. Niedawno pisał o tym serwis The Verge.

W niektórych z opisywanych sytuacji, niektóre tłumaczenia wprowadzały w błąd, a to z kolei mogło się przełożyć na zagrożenie czyjegoś życia.

Sporo zatem pracy przed ekipami stojącymi za Google Translatorem, ale o ich sukcesie niech zaświadczy chociażby przypadek z 2017 r., kiedy aplikacja została po raz pierwszy użyta podczas rozprawy sądowej w USA. Prawnikom nie udało się załatwić żywego tłumacza dla oskarżonego mówiącego po chińsku, więc użyli mobilnej wersji Google Tłumacza.