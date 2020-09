Pobierz program

Google Web Designer to narzędzie stworzone przez potentata w branży wyszukiwarek internetowych, mające za zadanie ułatwić projektowanie i tworzenie animacji na strony internetowe. Z jego pomocą możliwe jest również kreowanie nowoczesnych oraz efektownych reklam i banerów.

Program charakteryzuje się przejrzystym interfejsem graficznym, w którym łatwo odnajdą się początkujący projektanci animacji. Oferuje on pełen pakiet narzędzi do tworzenia animowanych, a przy tym również interaktywnych elementów na strony internetowe. Znajdziemy wśród nich funkcje do zarządzania kolorami, manipulowania właściwościami poszczególnych elementów, jak również dostępnymi komponentami (galeria 360, galeria obrotowa, galeria przesuwana itp.), zdarzeniami i arkuszami stylów CSS.

Praca z Google Web Designer odbywa się za pośrednictwem graficznego edytora oraz osi czasu, za pośrednictwem której łatwo tworzyć można rozbudowane animacje. Dla nieco bardziej wymagających użytkowników przygotowano edytor tekstowy, pozwalający sprawnie "dopieszczać" tworzony projekt. Poszczególne elementy bazować mogą na mechanizmach stworzonych w technologii HTML, JS, CSS oraz XML.