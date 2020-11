Google Wiadomości z planowaniem SMS-ów. Niektórzy mogą już korzystać

Udostępnij:

Aplikacja Wiadomości autorstwa Google, która służy do obsługi SMS-ów w smartfonach, zyskuje funkcję planowania wysyłania wiadomości. Użytkownik Twittera Sai Reddy zauważył, że w jego przypadku da się już korzystać z nowej opcji, ale XDA Developers tłumaczy, że dostępność nie jest jeszcze powszechna. Mamy najpewniej do czynienia z pierwszym etapem wdrażania, dlatego nowość nie jest jeszcze widoczna u każdego.

Warto jednak wiedzieć, jak z niej korzystać, kiedy trafi już do telefonu. Okazuje się bowiem, że Google przeniósł opcje i możliwość wskazania tematu MMS-a do dodatkowego menu, by dłuższe przyciśnięcie przycisku wysyłania wykorzystać właśnie do planowania czasu wysłania wiadomości. Na ekranie pojawia się wówczas dodatkowe menu, z poziomu którego można wskazać trzy przykładowe pory wysłania SMS-a lub samodzielnie wskazać konkretny termin, włącznie z datą.

Finally Google Messages added "Schedule message" 📅🕛 feature.



Put some text in draft, tap and hold send button "schedule message" option will popup. Previously used to get and option to add subject for mms now it moved to 3 dot menu @9to5Google @SkylledDev @AndroidPolice pic.twitter.com/iMNoSt3hLu — Sai Reddy (@besaireddy) November 4, 2020

Takie rozwiązanie nie jest może niezbędne do codziennego wysyłania SMS-ów, ale z pewnością może być przydatne. Co ważne, zaplanowana wiadomość pojawia się na czacie z daną osobą i do momentu faktycznego wysłania można jeszcze edytować, usunąć lub zrezygnować z odliczania czasu i wysłać ją w danym momencie.

Jak wynika z ustaleń XDA Developers, w kodzie najnowszej wersji APK Wiadomości rzeczywiście pojawiła się implementacja planowania wysyłania. Nieodstępność u części użytkowników może więc wynikać z trwających testów po stronie Google'a. Należy więc uzbroić się w cierpliwość i czekać na aktywację nowej opcji u wszystkich.

Aplikacja Google Wiadomości na Androida jest dostępna w naszym katalogu oprogramowania.