Google blokuje wyniki wyszukiwania "COVID-19" w Sklepie Play. Niestety bezskutecznie

Google zablokował wyszukiwanie kilku haseł dotyczących koronawirusa w Sklepie Play. "Coronavirus" lub "COVID-19" nie wyświetlą żadnych wyników. Ale wystarczy wpisać "koronawirus", a wyszukiwarka pokaże nam te same aplikacje, co na zablokowane hasła.

W Sklepie Play ukrywane są wyniki wyszukiwania na niektóre hasła. Skutki panującej na świecie epidemii koronawirusa widoczne są już w markecie Google'a. Niektórzy deweloperzy próbują zarobić na tej tragedii, tworząc gry czy aplikacje powiązane z hasłem COVID-19.

Google zauważył ten proceder i zareagował. Niestety dość mało skrupulatnie. Niektóre z haseł, w tym "coronavirus" lub "COVID-19", faktycznie nie wykazują żadnych wyników. Wystarczy wpisać "covid19" lub "koronawirus" i pojawi nam się pełna lista aplikacji i gier, które miały być ukryte. W tym słynne Plague Inc., które w Chinach zniknęło ze Steama, Sklepu Play i Apple Store w Chinach.

Google może chcieć ograniczyć moc SEO gier i aplikacji dla popularnych zapytań i najpierw upewnić się, że nie zawierają one fałszywych informacji. Wyszukiwania, które nadal działają, pokazują nam setki programów, które mogą siać dezinformację. A w przypadku wirusa powodującego śmiertelną chorobę, ostatnie co chcemy, to społeczeństwo posiadające nieodpowiednią wiedzę.

Cieszy powinien fakt, że Google selekcjonuje wyniki wyszukiwania, aby nie siać dezinformacji. Z drugiej strony wśród wyszukiwań nie widzimy aplikacji CDC, oficjalnej aplikacji Centers for Disease Control and Prevention. To amerykańska agencja rządowa, wchodząca w skład Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej. Podawane przez nią informacje są zweryfikowane i to ona powinna wyświetlać się pod hasłem "koronawirus", a nie aplikacja "Koronawirus Polska".