Google chce zadbać o większą przejrzystość reklam w sieci. Chodzi o możliwość sprawdzenia przez zwykłych użytkowników, jakie dane zostały użyte do wyświetlenia tych, a nie innych reklam na danej stronie. Google chce ułatwić sprawę, poprzez udostępnienie nowego dodatku do Chrome'a – Ads Transparency Spotlight. Na razie jest w fazie testowej, ale już działa dostetecznie sprawnie, by dowiedzieć się dzięki niemu ciekawych informacji.

Interfejs dodatku jest obecnie wyłącznie anglojęzyczny. Wystarczy kliknąć ikonę rozszerzenia podczas przeglądania dowolnej strony, aby poznać informacje o rodzaju wyświetlonych reklam i danych, które zostały do tego wykorzystane. Można się w ten sposób na przykład dowiedzieć, że jedynym dostawcą reklam na danej stronie jest Google, a treści zostały dobrane na podstawie zainteresowań, wieku i lokalizacji użytkownika.

Dodatek Ads Transparency Spotlight podpowiada, jak działają reklamy na stronach, fot. Oskar Ziomek.

Same reklamy to jednak nie wszystko. Z informacji w Ads Transparency Spotlight można się także dowiedzieć, jakie skrypty związane z analityką działają na danej stronie. W praktyce użytkownik zyskuje więc pewien obraz tego, w jakim zakresie jest śledzony, aby dany serwis mógł właściwie działać i wyświetlać reklamy.

Warto wyraźnie zaznaczyć, że Ads Transparency Spotlight jest na wczesnym etapie rozwoju. W tym momencie mówimy o wersji 0.0.2 oznaczonej jako Alpha, więc ewentualne problemy podczas działania lub niedokładność są nie tyle możliwe, co wręcz spodziewane. Aplikacja już teraz wygląda jednak obiecująco, dobrze mieć ją na uwadze i śledzić jej rozwój.

Ads Transparency Spotlight jest dostępny do pobrania z naszego katalogu oprogramowania.