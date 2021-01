Google grozi usunięciem wyszukiwarki z Australii. To odpowiedź na projekt nowych przepisów

Udostępnij:

Google grozi, że jeśli w życie wejdą przepisy zmuszające firmę do płacenia mediom za udostępnianie linków do ich treści w wynikach wyszukiwania, zostanie zmuszony do radykalnych kroków. Jak podaje The Verge, w Australii powiedziano wprost, że dalsze utrzymywanie wyszukiwarki będzie zbyt ryzykowne finansowo i w takiej sytuacji będzie musiała z niego zniknąć.

Jak się okazuje, australijski rząd od dłuższego czasu chce prawnie zmusić Google do płacenia wydawcom za umieszczanie łączy do ich treści w wyszukiwarce czy aplikacjach agregujących newsy. Sprawa sięga 2019 roku, kiedy zaprezentowano projekt przepisów zmuszających technologicznych gigantów do wnoszenia opłat wydawcom, na których treściach opiera się ich zarobek, a chodzi tu między innymi o wyszukiwarkę Google.

Na razie nie ma pewności jak rzecz się zakończy, ale odważne deklaracje Google'a są jednoznaczne: "Nie jest to zgodne z działaniem wyszukiwarek ani z działaniem internetu i nie jest to tylko pogląd Google" – tłumaczyła Mel Silva, wiceprezes Google w obszarze Australii i Nowa Zelandii, podczas przesłuchania Senackiej Komisji Legislacyjnej ds. Gospodarki.

"Wycofanie się z naszymi usługami z Australii to ostatnia rzecz, jaką ja lub Google chcielibyśmy zastosować, zwłaszcza gdy istnieje inne możliwe rozwiązanie" – dodała później Silva. Proponowana opcja to zawieranie umów handlowych i płacenie wydawcom za udostępnianie dodatkowych treści do promowania w nowym narzędziu Google News Showcase.

Jak równolegle zwraca uwagę CyberDefence24, francuskie zrzeszenie wydawców prasy (APIG) wraz z Google podpisały pierwszą w Europie ramową umowę tego rodzaju. Wydawcy będą mogli zarabiać między innymi z tytułu praw pokrewnych, a czytelnicy zyskają dostęp do dodatkowych artykułów – także wtedy, kiedy na stronie danego wydawcy konkretna treść jest dostępna jako zawartość premium wymagająca dodatkowych opłat.