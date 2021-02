Google ostrzega użytkowników Gmaila. Oszuści najczęściej atakują te grupy ludzi

Udostępnij:

Google ma coraz większe problemy związane z phishingiem e-mailowym. W szczytowym momencie ubiegłego roku, cyberprzestępcy wysyłali dziennie 18 milionów e-maili phishingowych oraz linków prowadzących do złośliwego oprogramowania związanych z COVID-19. Także Google miał sporo pracy, aby ochronić użytkowników Gmaila.

Każdego dnia Google blokuje ponad 100 milionów e-maili, które mogłyby zaszkodzić jego użytkownikom. W nowym raporcie firma informuje, że dzięki rozwijaniu swoich algorytmów, blokuje 99,9 proc. spamu, phishingu i złośliwego oprogramowania, zanim dotrą do odbiorcy. Jest także kilka ciekawostek, dotyczących pewnych korelacji. Google zauważył, że niektórzy użytkownicy Gmaila są bardziej narażeni na ataki.

Według Google, czynniki takie jak miejsce zamieszkania, rodzaj wykorzystywanych urządzeń mają wpływ na potencjalne zwiększenie ryzyka ataku. Firma wymienia też bardziej oczywistą kwestię – wyciek prywatnych danych do sieci. Użycie takich informacji jak imię, nazwisko, numer telefonu czy adres e-mail może pomóc cyberprzestępcom w przeprowadzeniu ataku socjotechnicznego.

Najczęściej atakowani są użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych i stanowią aż 42 proc. ofiar. Na drugim miejscu znalazła się Wielka Brytania z 10 proc. udziału, a na trzecim Japonia z 5 proc. Najbardziej zagrożeni są użytkownicy korzystający biegle z języka angielskiego, bowiem cyberprzestępcy najczęściej wykorzystują schematy napisane właśnie w tym języku. W przypadku ataków "lokalnych" stosują jedynie translator do przerobienia tekstu.

W niektórych krajach oszuści stosują jednak język państwowy. W 78 proc. ataków na użytkowników Japonii zastosowano język japoński, a w 66 proc. ataków na użytkowników z Brazylii był to język portugalski. W swoim raporcie Google zwraca uwagę także na demografię społeczeństwa. Wiek ma spore znaczenie dla cyberprzestępców.

Najbardziej zagrożone są osoby w wieku od 55 do 64 lat. W ich przypadku wystąpienie ataku było o 1,64 razy wyższe niż w grupie wiekowej od 18 do 24 lat. Za dość nietypowy czynnik można uznać korzystanie wyłącznie z urządzeń mobilnych. W tę grupę użytkowników celowano rzadziej, prawdopodobnie ze względu na założenie, że są to osoby biedniejsze, oraz ze względu na inne społeczne czynniki.