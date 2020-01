Google porzuca kolejną usługę. No niewiarygodne, że czytanie przez lupę się nie przyjęło

Udostępnij:

Google porzuca kolejną usługę. Otóż nie będzie już oferować kolorowych magazynów w formacie cyfrowym. Dla nas, Polaków, to niewielka strata, gdyż oferta ta nigdy nad Wisłę nie zawitała. Niemniej bawi trochę, że firma z Mountain View potrzebowała ponad siedmiu lat, aby odkryć jak irracjonalne przedsięwzięcie podejmuje.

Play Magazines zadebiutowało w 2012 roku, by przeobrazić się w Kiosk Google, a ostatecznie stać częścią Wiadomości Google. Wydaje się jednak, że projekt ten był z góry skazany na porażkę. Kogoś ewidentnie poniosła ułańska fantazja.

Czytaj ulubione magazyny na smartfonie. Przez lupę

Firma oferowała możliwość zakupu kolorowych magazynów w formacie á la PDF. Identycznym do tego, jaki pojawia się w druku. Nie trzeba być wróżbitą Maciejem, aby zauważyć, że przeskalowanie strony przygotowanej z myślą o arkuszu A4 czy nawet A5 na kilkucalowy ekran smartfonu to jawna zbrodnia na komforcie lektury. Ale kto by się tym przejmował.

Cóż, przynajmniej wydawcy wzięli to pod uwagę. Efekt był taki, że sumarycznie w programie wzięło udział mniej niż 200 oficyn, a i czytelników nie zgromadziło się zbyt wielu.

Teraz, jak podaje Android Police, usługa ostatecznie trafia na śmietnik historii. Google nie rezygnuje wprawdzie z magazynów, ale zachęca do ich czytania w bardziej odpowiedniej, już typowo mobilnej formie. Wciąż aktywni subskrybenci mają obiecany zwrot pieniędzy.