Google usprawnia swój Workspace dodając do niego nowe funkcje

Udostępnij:

Google ogłosiło aktualizację w Workspace, która ma ułatwić pracownikom codzienne wykonywanie ich pracy. Aktualizacja platformy ma przynieść nowe rozwiązania w postaci zestawu narzędzi do koncentracji oraz zarządzania czasem, a także funkcje, które usprawnią współpracę pracowników.

Focus Time

W Google Workspace pojawią się nowe funkcje, które mają pomóc pracownikom łatwo udostępniać swoje godziny pracy i lokalizację. Ma to ułatwić wszystkim pracę hybrydową, a jednocześnie pomóc w zachowaniu równowagi pomiędzy pracą, a czasem wolnym. Użytkownicy mogą się spodziewać takich opcji jak podział czasu pracy na segmenty w ciągu dnia, informacje o nieobecności dostępne w kalendarzu, a nawet wskaźniki lokalizacji do udostępniania informacji o dostępności pomiędzy pracownikami.

Przede wszystkim jednak, wprowadzona zostanie opcja Focus Time, która ma pozwolić na zminimalizowanie rozproszenia uwagi pracowników. Jej działanie ma polegać na ograniczeniu powiadomień w czasie określonym przez pracownika. Dodatkowo, wszystkie wspomniane wcześniej funkcje, jak wskaźniki dostępności czy lokalizacji, będą wyświetlane we wszystkich usługach Google Workspace z których korzystają pracownicy w danej firmie. Dodatkowo pracownicy będą mogli łatwiej zarządzać swoim czasem za pomocą opcji Time Insights, która będzie widoczna tylko dla nich. Z jej pomocą każdy pracownik łatwo sprawdzi jak zarządza swoim czasem w kontekście własnych priorytetów.

Assured Controls

Zgodnie z badaniami, na które powołuje się Google, przyszłością jest tryb pracy hybrydowej. Z tego powodu firma postanowiła skupić się na wprowadzeniu rozwiązań, które ją usprawnią i uczynią łatwiejszą. Jednym z tego rodzaju rozwiązań jest nowe narzędzie bezpieczeństwa – Assured Controls wraz z rozszerzonym zasięgiem Data Regions.

Assured Controls to nowy dodatek do Google Workspace, który pozwoli organizacjom precyzyjnie kontrolować dostęp usług w chmurze. Pierwsza funkcja Assured Controls, Access Management, zostanie wprowadzona w najbliższych tygodniach w Stanach Zjednoczonych. W celu spełnienia wymogów organizacyjnych lub zgodności, wiele firm musi przestrzegać określonych parametrów dotyczących ich danych. Z pomocą funkcji obszaru danych (Data Regions) w Google Workspace użytkownicy będą w stanie to kontrolować.

W przypadku wybranych aplikacji Google Workspace klienci mogą korzystać z funkcji sterowania lokalizacją geograficzną, aby określić, gdzie znajdują się objęte dane. W ramach aktualizacji Google wprowadza rozszerzony zakres obszarów danych do indeksów użytkowników Dysku, Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji.

Frontline

Z myślą o pracownikach, którzy często znajdują się na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem, zostanie uruchomiony Google Workspace Frontline. Zgodnie z informacjami, to bezpieczne i pewne kanały komunikacji i współpracy między pracownikami pierwszej linii frontu a zespołami korporacyjnymi. Workspace Frontline ma zawierać w sobie zarówno aplikacje do komunikacji i współpracy, ale także wsparcie biznesowe i funkcje bezpieczeństwa, takie jak zaawansowane zarządzanie punktami końcowymi, które mają pomagać w zapewnieniu bezpieczeństwa danym firmy.

Dodatkowo Google postanowiło uprościć zespołom biznesowym możliwość tworzenia własnych aplikacji AppSheet. Pracownicy mogą to robić bezpośrednio z Arkuszy Google i Dysku, aby cyfryzować i usprawniać swoją pracę. W ten sposób Google chce zmniejszać dystans między pracownikami pierwszej linii a zespołem korporacyjnym, a jednocześnie zapewnić pracownikom bezpieczny dostęp do potrzebnych im informacji.