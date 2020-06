Google usunął aplikację ze Sklepu Play. Indyjski klon TikToka pobrano 5 milionów razy

Udostępnij:

Google usunął ze Sklepu Play kolejną aplikację, chociaż tym razem nie do końca wiadomo, z jakich dokładnie powodów. Cała historia jest dość burzliwa, a najprawdopodobniej chodzi o spore luki w zabezpieczeniach.

Mitron, bo taką nazwę nosi aplikacja, to konkurent TikToka, stworzony przez Hindusa. Przypomnijmy, w ubiegłym roku w Indiach zabroniono korzystania z tej aplikacji, ale tylko tymczasowo. Z TikToka korzystało na pewno wielu Hindusów - w tym kraju pobrano ją 467 milionów razy, co stanowi prawie 1/3 wszystkich instalacji.

Na takim gruncie można budować - taka myśl prawdopodobnie pokierowała Shivankiem Agarwalem, właścicielem aplikacji. Żeby jednak było zabawnie, on wcale jej nie zaprojektował. Wykupił kod źródłowy od twórców aplikacji TicTic/TikTik i po prostu przeprowadził rebranding marki.

Mitron, czyli kolejny klon TikToka szybko stał się popularny w Indiach. Aplikacja pojawiła się w Sklepie Play Google'a pod koniec maja, a w ciągu kilku dni pobrało ją ponad 5 milionów użytkowników. Wieść o niej poniosła się wirusowo w mediach oraz portalach społecznościowych i stąd taki efekt.

Google Sklep Play – kolejna aplikacja usunięta, lepiej też ją odinstaluj

Tymczasem we wtorek aplikacja przestała być dostępna do pobrania w Sklepie Play. Mitron prawdopodobnie nie należy do szkodliwego oprogramowania, ale ma szereg problemów związanych z bezpieczeństwem. W sieci znajdziemy informację o co najmniej kilku lukach w zabezpieczeniach. Co więcej, aplikacja nawet nie informowała użytkowników o polityce prywatności.

W rozmowie z serwisem Indian Express, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa zaznaczył również, że "Mitron nie ma żadnej dodatkowej zapory sieciowej ani zabezpieczeń oprogramowania nad kodem źródłowym". Jeśli jakimś cudem zainstalowaliście Mitron, najlepiej natychmiast usunąć w niej konto oraz pozbyć się samej aplikacji.