Google wprowadza do Chrome OS obsługę aplikacji z Windows. Wymaga Parallels Desktop

Posiadacze komputerów Chromebook będą mogli korzystać z aplikacji znanych z systemu Windows. Google właśnie wprowadziło ich wsparcie, jednak na razie nie będą mogli skorzystać z nich wszyscy.

Chrome OS pozwoli na uruchomienie pełnoprawnej wersji Windowsa poprzez wirtualizację. Jest to rozwiązanie przeznaczone dla biznesów i sektora enterprise. Do korzystania z windowsowych aplikacji potrzebna jest usługa Parallels Desktop, która ma kosztować 69,99 dolarów za użytkownika.

Korzystając z Parallels Desktop w wersji Chromebook Enterprise będziemy mogli uruchomić Windowsa równolegle do aplikacji z Chrome OS i Androida. Co ciekawe system operacyjny Google pozwoli nam domyślnie uruchamiać niektóre aplikacje z poziomu Windowsa. Może być to przydatne szczególnie tam, gdzie praca nad niektórymi plikami jest wygodniejsza w tradycyjnym środowisku.

fot. Parallels

Jak donosi The Verge integracja Windowsa nie jest w tym momencie tak rozbudowana, jak w systemie macOS przy użyciu funkcji Coherence w Parallels Desktop. Należy jednak się spodziewać, że funkcjonalność zostanie z czasem rozwinięta.

W tym momencie możemy liczyć na uruchomienie kilku aplikacji windowsowych jednocześnie (nawet jeśli pracujemy offline), a także skorzystamy ze współdzielonego schowka (między Windowsem a Chrome OS) oraz wspólnych profili użytkownika i folderów. Jeśli chodzi o peryferia – w pełni zgodne między systemami są drukarki, aczkolwiek na wsparcie kamerek internetowych, mikrofonów i innych urządzeń USB trzeba będzie poczekać.

Warto zaznaczyć, że oprócz tego, że na razie wirtualizacja Windows 10 jest przeznaczona dla biznesów, to na dodatek ma spore wymagania techniczne. Co prawda większość Chromebooków uruchomi usługę Parallels, ale Google zaleca tutaj jedynie najwyższej klasy Chromebooki, czyli te z procesorami Intel Core i5 lub i7 z 16 GB RAM. Pełną listę obsługiwanych sprzętów można podejrzeć na stronie Parallels.