Google wprowadza nową Konsolę Play. Trzeba się przyzwyczaić do 2 listopada 2020 r.

Programiści aplikacji na Androida będący przyzwyczajeni do Konsoli Play niezbędnej do publikacji APK w Sklepie, muszą przygotować się na zmiany. Znana od lat Konsola (choć w czasie swojego istnienia była kilka razy modernizowana), zostanie wyłączona i to już 2 listopada bieżącego roku. Zastąpi ją nowa Konsola Play, z której korzystać można już teraz. Warto więc poświęcić jej chwilę uwagi, bo za miesiąc wyboru już nie będzie.

Nowa Konsola Play nie jest nowością z ostatnich dni. Google przygotowuje ją od kilku miesięcy, by dawała programistom aplikacji wszystkie niezbędne narzędzia. Producent chwali się we wpisie blogowym, na bieżąco wprowadza do niej usprawnienia, bazując na informacji zwrotnej od samych deweloperów. Można więc założyć, że nowa Konsola będzie godnie zastępować obecną. W tym momencie jeszcze tak nie jest – niektóre opcje nadal są dostępne tylko w starej Konsoli (między obydwoma można się na tym etapie swobodnie przełączać).

Co ważne, w nowej Konsoli Play już teraz widać, jak będą wyglądać wszystkie opcje w menu w momencie, kiedy zostanie ukończona. Jeśli jakaś opcja nie jest jeszcze w tym momencie dostępna, na ekranie pojawia się komunikat odsyłający do starej wersji narzędzia. Jako ciekawostkę warto dodać, że w nowej Konsoli jak dotąd zabrakło implementacji ciemnego motywu interfejsu, co w dobie jego częstego promowania przez samego Google'a, jest przynajmniej zaskakujące.

Konsola Play to obok Android Studio narzędzie niezbędne do dbania o rozwój aplikacji na Androida po tym, gdy ta zostanie już opublikowana w Sklepie Play. Wbudowane opcje pozwalają między innymi analizować liczbę instalacji czy błędów i reagować na informacje zwrotne od użytkowników.

