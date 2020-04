Google wprowadza restrykcje. W Sklepie Play będzie mniej oszustów

Udostępnij:

Sposób administracji Sklepem Play przez Google zaowocował już w milionach złośliwych aplikacji ale to nie jedyny jego problem. System płatnych subskrypcji i darmowych okresów próbnych jest dosyć niejasny, co prowadziło już do wielu wyłudzeń. Teraz ma się to zmienić.

Google informuje o zmianach w regulaminie Sklepu Play. Wśród nowych zasad pojawia się zapis informujący, że aplikacje na Androida publikowane w markecie mają posiadać bardziej przejrzyste informacje o subskrypcjach. Już od 16 czerwca każdy z oferujących abonament programów, będzie musiał jasno informować o warunkach płatności.

Dotyczy to również bezpłatnych wersji próbnych. Twórcy oprogramowania będą zobowiązani do umożliwienia użytkownikom jasnego i łatwego sposobu ich anulowania. Zmiany pojawią się też w Sklepie Play. Aplikacja Google'a ma dostarczać więcej informacji o zbliżającym się zakończeniu okresu próbnego subskrypcji, oraz o przedłużaniu tych, które wykupili użytkownicy.

W ten sposób Google ma zamiar pozbyć się złośliwego oprogramowania określanego jako fleeceware. O ile aplikacje tego typu nie infekują w żaden sposób telefonu, o tyle namawiają użytkowników do rozpoczęcia darmowej subskrypcji. W dość niejasny sposób przedstawiają też ewentualny kosz jej przedłużenia.

Finalnie ofiara fleeceware po kilku dniach darmowej subskrypcji zapłaci nawet kilkaset dolarów za przedłużenie abonamentu. To może brzmieć absurdalnie, ale faktycznie duża liczba użytkowników się na to nabrała. Głównie przez niewiedzę i brak umiejętności korzystania ze smartfonów. To jednak nie tłumaczy twórców aplikacji typu "Pic Collage" czy "Compas" do pobierania takich sum. O takich przypadkach pisaliśmy we wrześniu ubiegłego roku.

Google przypomina także o zapowiedzianych wcześniej zmianach

To jeszcze nie koniec ważnych zmian w Sklepie Play. Google przypomina, że w sierpniu wprowadzi także restrykcje dla twórców aplikacji, które chcą uzyskać dostęp do lokalizacji urządzeń z systemem Android. W ten sposób mają zmniejszyć ilość programów wyłudzających dane o użytkownikach.