Google wprowadza zmiany w wynikach wyszukiwania

Udostępnij:

Google wprowadził zmiany w sposobie, w jakim wyświetlane są wyniki wyszukiwania. Zdaniem Google ma to ułatwić w identyfikacji wyników i ogólnie ulepszyć "doświadczenie" korzystania z wyszukiwarki.

Zmiany są drobne i już funkcjonują także w polskiej wersji wyszukiwarki zarówno na desktopie, jak i w wersji mobilnej. Wyświetlając wyniki wyszukiwania, Google pokazuje malutkie ikonki stron, z których pochodzą. Ma to ułatwić identyfikację źródeł użytkownikowi, który szybko będzie mógł się zorientować, do jakich stron zaprowadzą go linki.

Dodanie graficznych znaków stron to element szerszej kampanii zmian, jaką prowadzi Google odnośnie swojej przeglądarki. Pod koniec zeszłego roku z wyników wyszukiwania zniknęły adresy url, a zastąpiły je tzw. Google Breadcrumbs. Jest to skrócona ścieżka strony internetowej, generowana autoamtycznie, która ma być łatwiejsza do odczytania przez użytkownika.

Ta druga zmiana spotkała się początkowo z drobną krytyką, bo ukrywanie adresów url w wynikach wyszukiwania miałoby ułatwić oszustom podszywanie się pod prawdziwe strony internetowe.